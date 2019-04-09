Gençler Okul Bahçesinde Kitap Okudu

Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler yaklaşık 40 dakika kitap okudu.



Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Yanar, burada yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine dikkati çekerek, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, sağlıklı analiz yapabilen, engin dünya görüşüne sahip bireyler olarak yetişebilmesi için kitapların önemli olduğunu söyledi.



Yanar, aklın ve bilimin ışığında, engin bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamak, gençlerin Türkçe'yi doğru, güzel ve etkin bir şekilde kullanabilmelerine yardımcı olmak, duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etmelerini sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini anlatarak, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kalıcı hale getirmesi gerektiğini ifade etti.



Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmenler, Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul idarecileri, servis şoförleri ve veliler katıldı.

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