Son Dakika Haberleri: Gençler Okullararası Karete Müsabakaları"

Gençler Okullararası Karete Müsabakaları"

12 dakika önce

Edirne'de "Gençler Okullararası Karete Müsabakaları" düzenlendi.

Edirne'de "Gençler Okullararası Karete Müsabakaları" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Mimar Sinan Spor Salonunda düzenlenen organizasyona, İstanbul, Edirne, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Bilecik'ten toplam 257 sporcu katıldı.

Edirne Gençlik ve İl Spor Müdürü Zekeriya Bayrak, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, sporcuları Edirne'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporcuları olimpiyatlarda görmeyi arzuladıklarını ifade eden Bayrak, "Sizleri Edirne'de ağırlamaktan dolayı gururluyuz, mutluyuz. İnşallah bu sporcularımız ileri ki süreçte başarılarına başarı katarlar. Olimpiyatlarda görmek arzumuzdur. Hepinize en derin saygılar ve başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da müsabakalara katılan sporculara başarılar dileyerek "Müsabakalarda başarılı olan, olmayan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sporun birliğinde, beraberliğinde başarıyı hep birlikte inşallah memleket için, vatan için, ay yıldızlı bayrak için en iyi şekilde görevinizi yerine getireceğinize inanıyorum." dedi.

İki gün süren müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Spor
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