Gençler önce üretti, sonra dağıttı - Son Dakika

Gençler önce üretti, sonra dağıttı
18.12.2020 15:12
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri hobi bahçelerine ektiği sebzeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri hobi bahçelerine ektiği sebzeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy Gençlik Merkezi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gençleri topluma yararlı birey olarak yetiştirmek ve ilçeye faydalı çalışmalar yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi, yaptığı son çalışma ile de gönülleri fethetti. Gençlik Merkezi'nin fedakar gençleri, hobi bahçelerinden topladıkları sebzeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Yerli Malı'nın önemini vurgulayan gençler, ülkenin geleceği için yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla farklı çalışmalar da gerçekleştireceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim