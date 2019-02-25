Son Dakika Haberleri: Gençler Ormanlık Alanda Çevre Temizliği Yaptı

Gençler Ormanlık Alanda Çevre Temizliği Yaptı

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından Karadağ Kent Ormanı Türmüz Bölgesinde çevre temizliği yaptı.

Gençler Ormanlık Alanda Çevre Temizliği Yaptı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından Karadağ Kent Ormanı Türmüz Bölgesinde çevre temizliği yaptı.

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu üyelerinin çevre temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirdikleri etkinlikte, yaklaşık 1 ton kadar atık toplandı.

Türmüz Bölgesinde 25 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde plastikten şişeye kadar yaklaşık 1 tonluk atık toplandı.

Topluluk Yöneticisi Burak Yetiş, ilerleyen tarihlerde aynı etkinliğin tekrarlanacağını belirterek plastik poşetlere uygulanan 25 Kuruşluk ekstra ücret uygulamasının cam şişelere de uygulanmasını veya cam şişelere 5 Kuruş bile olsa depozito uygulanması gerektiğini söyledi.

Yetiş, etkinliğe desteğinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye ve Adıyaman Belediyesine destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:39 Kaynak: İHA

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