Gençler oyun havası eşliğinde sokağa çıkmanın tadını çıkardı - Son Dakika

Park ve bahçelerde gezinti yapan gençler

Konyaaltı sahil bandında bisiklete binen gençler

Bir grup gencin Konyaaltı'na müzik eşliğinde oynaması

Parklarda özçekim yapan gençler ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Kentin park ve bahçelerinde arkadaşlarıyla buluşan gençler, özlem giderdi.

Bazı gençler bisiklete binmeyi tercih ederken, kimi ise Konyaaltı sahil bandında oyun havası eşliğinde dans etti.