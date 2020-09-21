Gençler pandemi sürecinde lazerli paintball ile hareket kazandı - Son Dakika

Sakarya'da pandemi sürecinde evde hareketsiz kalan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Serdivan Gençlik Merkezi'nde açılan laser tag (lazerli paintball) oyunuyla temas kurmadan takım halinde spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Gençlerin boş vakitlerini çok daha değerli ve zengin geçirmelerini sağlamak amacıyla Serdivan Gençlik Merkezi'nde lazerli paintball olarak da bilinen "laser tag" oyun alanı hizmete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde çok fazla spor yapamadığı için hareketsiz kalan gençler, ücretsiz sunulan "laser tag" oyunu sayesinde hareket kazandı.

Birbirleriyle temas etmedikleri için pandemi sürecine de uygun olan bu oyun sayesinde takım halinde rakiplerini yenmeye çalışan gençler, eğlenerek spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

" Türkiye'de hiçbir Gençlik Merkezi'nde yok"

Serdivan Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Çangır, AA muhabirine, paintballda kullanılan ufak baloncukların rakip korumalı da olsa vücudun çeşitli yerlerine geldiği zaman can yakabildiğini ama "laser tag" adlı oyunun çok daha güvenilir ve zararsız olduğunu anlattı.

Oyunda rakibin nasıl, kaç kere, ne zaman ve kim tarafından vurulduğunun çok net şekilde bilgisayar ortamında görüldüğünü aktaran Çangır, "Hakkaniyetli bir oyun. Sakarya'da hiçbir yerde yok. Oynamak için İzmit ve İstanbul'a gidiyorlar. Sadece Gençlik Merkezi'nde değil, Sakarya'da hiçbir yerde olmadığı için aynı zamanda bir ilkiz. Türkiye'de de hiçbir Gençlik Merkezi'nde yok." diye konuştu.

Çangır, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hediyesi olarak gençlere ücretsiz sunulduğunu vurgulayarak, oyuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Oyunumuzun çeşitli varyasyonları var. Buradaki istasyonlara bayrak konuluyor. Diğer taraftaki bayrağı alırsanız rakip 1-0 öne geçmiş oluyor. Sizin belirleyeceğiniz rakamlarda oyunu sonlandırıyorsunuz. Biraz daha ilerisinde ortada bir alan belirliyoruz. Orada elektronik cihazımız bulunuyor, rakip o alana girdikten sonra 10 saniye durursa oyunu kazanıyor. Bunu çeşitlendirebiliyorsunuz. Basit gibi gözüküyor ama gerçekten zor. Hareket etmeniz gerekiyor, yukarı aşağı oyunlar var. Artı ekip halinde de hareket edilmesi gerekiyor. Strateji uygulamanız gerekiyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak gerçekten çalışmanız ve uygulamanız gereken bir oyun."

Gençlerin boş vakitlerini çok daha değerli ve zengin şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Çangır, "Bu oyunda birbirleriyle çok yakınlaşma yok, uzaktan uzağa, pandemi sürecine de çok uygun bir spor. O anlamda çok daha güzel olduğunu düşünerek bu yola girdik. Tüm gençleri buraya davet ediyoruz." dedi.

"Sosyalleşme ve spor açısından çok katkısı oldu"

Oyunu oynayan Burcu Keskin de pandemi sürecinin getirdiği hareketsizlik döneminde çok iyi bir aktivite yaptıklarını anlattı.

Pandemi sürecinde sadece yürüyüş yapabildiklerini aktaran Keskin, şöyle konuştu:

"Bu oyun, takım aktivitesi olarak çok çok verimli. Hem de çok eğlendik, uzaktan da olsa birbirimizle iletişim halindeyiz. 'Sen oraya git, ben buraya' gibi. Hem sosyalleşme hem de spor açısından çok katkısı oldu bize. Stres attık, çok mutlu oldum, özellikle kazanan takımda olmak beni ayrıca mutlu etti. İlk defa böyle bir şey tecrübe ettim, benim için de farklılık oldu."