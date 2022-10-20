Gençler parkı adeta talan etti: Çöp kutusunu yaktılar, tekmelediler, söküp attılar

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi'ne yapılan içerisinde basketbol sahası, oyun alanları ve dinlenme alanlarının bulunduğu Osmangazi Parkı'nda bir grup genç çöp konteynırını ateşe verdi, daha sonra ise tekmeleyerek yerinden söktü. Gençlerin çöp konteynırını sırayla tekmelediği anlar güvenlik amacı ile takılan kameralar tarafından böyle görüntülendi.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Parkı kendini bilmez bir grup genç tarafından adeta talan edildi. Park içerisinde bulunan çöp konteynırına ateş yakan gençler daha sonra çöp kovasını tekmeleyerek yerinden söktü. Gençlerin çöp kovasını sırayla tekmeleyerek yerinden söktüğü anlar güvenlik amacı ile parka takılan kameralar tarafından görüntülendi. Arnavutköy Belediyesi ise sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Parklarımız için başlatılan güvenlik kamerası kurulum işlemleri devam ediyor" ifadesini kullandı. Parkın içerisinde birçok noktada duvar yazıları olduğu ve yakılan ateşler nedeni ile duvarların da siyaha büründüğü görüldü.