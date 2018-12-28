Gençler Pedal Çevirerek Tarihi Mekanları Fotoğraflıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bir lise tarafından yürütülen proje ile gençler pedal çevirerek tarihi mekanları fotoğraflıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bir lise tarafından yürütülen proje ile gençler pedal çevirerek tarihi mekanları fotoğraflıyor.



Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen "Genç Pedallar Projesi" ile 18 öğrenci ve 3 rehber öğretmen fotoğrafçılık kursuna katılarak çekim teknikleriyle ilgili bilgi aldı.



Daha sonra öğrenciler öğrendikleri teknik bilgiyi uygulamaya geçirmek amacıyla il ve ilçeleri gezdi.



Mardin ve Midyat'ın yanı sıra Şanlıurfa'yı bisikletle gezen öğrenciler tarihi ve kültürel mekanların tanıtımı için fotoğraf çekiyor.



Fotoğraflar açılacak sergide izlenime sunulacak.



Okul müdürü Velid Baysoy, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği program kapsamında iki proje hazırladıklarını, bunlardan "Genç Pedallar Projesi" ile öğrencilere kaskları ile 10 bisiklet alındığını söyledi.



Öğrencilerin tarihi ve kültürel mekanları bisikletle gezerek tanıtım amacıyla çektikleri fotoğraflarla 15 Ocak'ta sergi açacaklarını dile getiren Baysoy, serginin tüm Midyatlıların ziyaretine açık olacağını aktardı.



Bilişim teknolojileri öğretmeni Rukiye Başak, projenin kültür, sanat ve sporu içerdiğini vurgulayarak bu tür çalışmalarla öğrencilerin kültür, sanat ve sporla buluştuğunu belirtti.



Öğrencilerden Abdulkadir Er, memleketin önemli değerlerini gezerek fotoğraf çekmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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