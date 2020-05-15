Gençler Pendik'te 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli uçurtmayı uçurdu - Son Dakika
Gençler Pendik'te 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli uçurtmayı uçurdu
Sokağa çıkma izninden faydalanarak dışarı çıkan 15-20 yaşındaki gençler, Pendik'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli uçurtmayı gökyüzünde dalgalandırarak kutladı.
Sokağa çıkma izninden faydalanarak dışarı çıkan 15-20 yaşındaki gençler, Pendik'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli uçurtmayı gökyüzünde dalgalandırarak kutladı.
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15.05.2020 19:51:46. #1.13#
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