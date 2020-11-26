Gençler proje yazma eğitimi ile girişimciliğe adım atacak - Son Dakika

Gençler proje yazma eğitimi ile girişimciliğe adım atacak

26.11.2020 11:01
Gençler proje yazma eğitimi ile girişimciliğe adım atacak, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2020 Mali Destek Programı çerçevesinde TR41 olarak bilinen bölgede 1000 gence proje yazma ve girişimcilik eğitimleri vererek bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2020 Mali Destek Programı çerçevesinde TR41 olarak bilinen bölgede 1000 gence proje yazma ve girişimcilik eğitimleri vererek bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BEBKA, İç Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesi'ni birbirine bağlayan ve her yıl 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren TR41 Bölgesi'nde kalkınma odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te 11 yıldır projelere destek veren BEBKA, gençlerin girişimciliğe daha fazla katılmaları ve proje yazmalarını teşvik etmek amacıyla bin gence proje yazma konusunda eğitimler verecek.

BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, AA muhabirine, 2020 Mali Destek Programı çağrılarını ilana çıkardıklarını, yenilik ve verimlilik, sanayi altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda ekonomik kalkınma olmak üzere 3 alanda projeleri destekleyeceklerini söyledi.

Durak, 50 milyon liralık bir fon oluşturulacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bölgemizde kısa, orta ve ileri vadede strateji geliştiren, bölgenin üretimine katma değer katan, istihdamı artıran konularda desteğimiz olacak. Bununla ilgili eğitimlerimize başladık. BEBKA olarak bu sene farklı bir yaklaşıma da gittik, gençlerimizi de istihdam etme konusunda adım atmış olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla projelerinde 18-30 yaş arasındaki gençlerimizi istihdam eden projelere ekstra bir puan alma hakkı tanımış olduk. Gençleri projelerinde istihdam edenlerin, gençlerden proje yazma ekibi oluşturanların başarılı olduğunu gördük. Aynı zamanda TR41 Bölgemizde 11. Kalkınma Planı'nda gençlerin projelerde daha fazla istihdam edilmesi, istihdama kazandırılması ve gençlere daha çok fırsat verilmesi konusunda alınmış kararlar var. Çalışmalar kapsamında ileriye dönük en az bin gencimize proje yazma eğitimi vermek istiyoruz. Burada her il ve ilçemizde, her bölgemizde projeci ekipler oluşsun istiyoruz. Bu ekipler sürekli yeni projeler geliştirsinler. Bölgemiz için farklı fikirleri, projeleri olan bir ekibimiz olsun."

"TR41 2020 yılının 9 ayında 9,5 milyar dolarlık ihracatıyla çok önemli bir oyuncu"

Gençlere verilecek proje hazırlama eğitimleriyle bölgenin büyük bir kazanım elde edeceğini dile getiren Durak, gençlerin girişimci olmalarıyla alakalı kamu kurumlarıyla, üniversitelerle iş birliği içinde çalışmalar yapmak istediklerini anlattı.

Durak, bölgede çok önemli projeleri gerçekleştirdiklerini ve önemli projelere destek verdiklerini bildirerek "Destek olduğumuz projelerden bir tanesi TechXtile yarışması, yine bir diğeri SeedUP. Biz mevcuttaki destekleri devam ettirmek ve ileriye dönük olarak planlamalar yapmaya çalışıyoruz. TR41 Bölgesi önemli ekonomik bir bölge, 2020 yılının ilk 9 ayında 9,5 milyar dolarlık ihracatıyla çok önemli bir oyuncu. Ajansımızın da misyonu sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirmek, bölgemizin güçlü olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline gelebilmek." dedi.

Bursa'da otomotiv, tekstil, Eskişehir'de savunma sanayisi, animasyon sektörü, Bilecik'te de tarım ve madencilikle ilgili çalışmalara destek olduklarını belirten Durak, "Biz bölgeyi hep avantajlarımız üzerinden değerlendiriyoruz. Genç nüfusun fazla olduğu, üretim kapasitesinin oldukça yüksek olduğu, nitelikli ürünler üretme noktasında ciddi potansiyeli olan bir bölgedeyiz." ifadelerini kullandı.

Gİrişimcilik, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gençler proje yazma eğitimi ile girişimciliğe adım atacak - Son Dakika Ekonomi


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