Gençler Ramazan Bayramı öncesinde sokakları doldurdu - Son Dakika

Dışarı çıkan gençlerin yürümesi

Gençlerin aileleriyle bayram alışverişi yapması Gençler aileleriyle bayram alışverişine çıktı

Afyonkarahisar'da, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi'nde, 15-20 yaş arası gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izinle aileleriyle bayram alışverişi yaptı.

Bayram için aileler, şeker, tatlı, gıda malzemeleri alırken, gençlerin de kendilerine elbise, ayakkabı ve kişisel malzemeler baktıkları gözlendi.

Aynı saatte ayrıca, park ve bahçelerde de vakit geçiren gençlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.