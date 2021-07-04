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Gençler Rotayı Doğaya Ayarladı, Gönüllerince Eğlendi - Son Dakika

Gençler Rotayı Doğaya Ayarladı, Gönüllerince Eğlendi

04.07.2021 23:07
Gençler Rotayı Doğaya Ayarladı, Gönüllerince Eğlendi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali-2021 ile "yaza merhaba" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali-2021 ile "yaza merhaba" dedi. 3 Temmuz Cumartesi günü başlayan Festival, 4 Temmuz Pazar günü de devam etti. Kartepe Uzuntarla'da yer alan Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanı'nda düzenlenen etkinlikte tüm pandemi kuralları titizlikle uygulandı. Binlerce genci doğa ile buluşturan Büyükşehir, misafirlerine "rotanı doğaya ayarla" sloganıyla Kocaeli'nin doğal güzelliklerini anlattı.

HEYECAN, MACERA, AKTİVİTE

Kocaeli Doğa Sporları ve Yaşam Festivali'nde katılımcılara heyecan, aktivite ve macera dolu anlar yaşatıldı. Festivalde "Tırmanma, Kaya Parkuru Macera Parkı, Zipline, Motosiklet" gibi etkinliklerle beraber sportif ve ekstrem gösteriler yapıldı. Ayrıca yarışmalar, eğlenceli alan etkinlikleri, oyunlar da festivale renk kattı.

GÜN BOYU DOĞAL YAŞAM ATÖLYELERİ

Festivalin sergi alanlarında doğa sporları ve doğal yaşam konseptine uygun atölyeler oluşturuldu. Bu alanda konusunda uzman kişiler tarafından Doğa Fotoğrafları Atölyesi, Deri İşletmeciliği Atölyesi, Doğada Yenebilir ve Şifalı Bitkiler Atölyesi, Çömlek İşleme Atölyesi, Ahşap İşlemeciliği Atölyesi, Doğada Hayatta Kalma Atölyesi, Bıçak Yapım Atölyesi, Mantarlar ve Doğal Bitkiler Atölyesi, Doğanın Şefleri Atölyesi, Bileklik ve Örme Atölyesi, Doğa Okulu Atölyesi, Doğa Kaşifleri, Kuş Gözlem Atölyesi" gibi farklı atölye etkinlikleri düzenlenecek. Aynı zamanda "Doğal Yaşamın Zenginlikleri ve Doğada Yaşam gibi noktasında etkinlikler yapıldı.

DOĞADA YAŞAMANIN PÜF NOKTALARI

İki gün süren festival boyunca, doğa sporları alanında uzman kişiler ve sosyal medya fenomenleri tarafından branşlara yönelik deneyim ve içerik hakkında söyleşiler gerçekleştirildi. Kamp yemeklerinin anlatıldığı atölyelerde Ayı Yemeği ve Orman Lezzetleri, Ufuk Koçak, yolculuk ve macera tutkunları Hepşenler, Hello People, Doğan Palut, doğada hayatta kalma deneyimlerinin paylaşıldığı Orman Yolcusu; fenomenlerden Orman Kafası, Odun Herif, Cumartesi Dağcıları, Yabanda Tek, Elif Kübra Genç, Uçurtma Kız ve Ayhan Mortepe, söyleşi ve etkinliklerde katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

GÜN BOYU SÜRECEK GÖSTERİ VE ETKİNLİKLER

Kocaeli Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivalinde katılımcıların dikkatini çekecek gösteri ve etkinlikler de sahnelendi. İki gün boyunca 12. 00-20. 00 saatleri arasında Slackline, Perküsyon Ritim, Zipline, Survivor ve Ağaç Parkuru, Serbest Düşüş Etkinliği, Birkan Polat Motor Show, BMX Bisiklet Show, Kaykay Show, Paten Show, Tırmanma Duvarı, Geleneksel Okçuluk, İzcilik, Chiboard, Dev Jenga, Kapalı Kafes Balta Atışı, Redbull Araç Simülasyonu, Labirent Oryantiring, En Yavaş Bisiklet Sürme Yarışması, Decathlon Etinlikleri, Offroad Araç Sergisi etkinlikleri düzenlendi. Festivalde gün boyunca Eddra Challange, Kahve Demleme Atölyesi, Teraryum Atölyesi, Doğal Sabun Atölyesi, Doğal Krem Atölyesi, Instagram Kiosk, Spin Bike Parkur, Dijital Kaykay etkinlikleri de katılımcılar tarafından dikkat çekti.

SU SPORLARI DA UNUTULMADI

Eşsiz bir güzelliğe sahip Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanında yapılan festivalde su sporları gösterileri de yer aldı. Festivalde İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Ergonometrisi Etkinliği, Gölcük Yelken Kulübü Yelken Gösterisi, Sukaypark Wakeboard Gösterisi düzenlendi.

FESTİVALİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ; SU

Temelinde doğa olduğu için her yıl farklı bir tema belirlenerek dünyanın ortak sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan festivalde, bu yılın teması insanlığın en temel yaşam kaynağı "su" oldu. Bilim insanları tarafından küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, yanlış kullanım, tarımsal ilaçlama ve benzeri birçok nedenle yakın tarihte dünyada ve ülkemizde suya ulaşmada büyük sorunlar yaşanacağı yapılan araştırmalarla ortaya konuluyor. Festival boyunca bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik alanında çok önemli sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüldü.

Gençler Rotayı Doğaya Ayarladı, Gönüllerince Eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Festival, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gençler Rotayı Doğaya Ayarladı, Gönüllerince Eğlendi - Son Dakika


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