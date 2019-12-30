Gençler sabah namazında buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler sabah namazında buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Gençler sabah namazında buluşmaya devam ediyor

6 saat önce

81 ilde eş zamanlı olarak 'Gençlik sabah namazında buluşuyor' etkinliği Düzce'de de düzenlendi.

Gençler sabah namazında buluşmaya devam ediyor, System.String[]

81 ilde eş zamanlı olarak 'Gençlik sabah namazında buluşuyor' etkinliği Düzce'de de düzenlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerince, birlik, dirlik, huzur ve sükun mekanları olan camilerle gençleri buluşturmak, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak ve gençlerin bir araya gelmesine vesile olmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 'Gençlik sabah namazında buluşuyor' etkinliği Düzce Merkez Büyük Camiinde gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde Cedidiye Camii'ne gelen yüzlerce genç yan yana saf tuttu ve sabah namazını eda etti.


Namazın ardından Cedidiye Cami önüne kurulan standa cemaate süt, poğaça ve simit ikram edildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, sabah namazı buluşmasının ardından gönüllü gençlerle Gençlik Merkezi'nde hasbihal etti. - DÜZCE

Huzur, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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