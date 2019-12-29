Gençler sabah namazında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler sabah namazında buluştu - Son Dakika

Gençler sabah namazında buluştu

6 saat önce

Zonguldak'ta gençler sabah namazında buluştu.

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Zonguldak'ta gençler sabah namazında buluştu. Namaz sonrası kahvaltı etkinliği düzelendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen gençler sabah namazında buluşuyor etkinliği BEÜ Farabi Camii'nde gerçekleştirildi. Gençlerin milli birlik beraberlik ve manevi duygularının canlı tutulmasının amaçlandığı programda gönüllü gençler Farabi Camii'nde sabah namazı kıldı. Ardından kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Gençler kahvaltının ardından birbirleri ile sohbet etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Farabi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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