Son dakika! Düzce'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Son dakika! Düzce'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

18.03.2021 09:18
Son dakika! Düzce'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mevlid-i şerif düzenlendi.

Düzce'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mevlid-i şerif düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlik Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sabah namazı buluşmasının Merkez Büyük Camii'nde gerçekleştiği belirtildi.

Sabah namazı buluşmasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Müftüsü Rüstem Can ile 40 gönüllü genç katıldı.

Etkinlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolasıyla mevlid-i şerif okundu.

Şehitler için dualar edildi. Duaların ardından cami cemaati ile gençlere poğaça ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Son dakika! Düzce'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
Son dakika! Düzce'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Çanakkale Zaferi, 18 mart, Milli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Düzce'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika


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