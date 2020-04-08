Gençler, sağlık çalışanları için seferber oldu - Son Dakika

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik lideri ve gönüllü gençleri, korona virüsten korunmak için 3D yazıcıdan sağlık çalışanları için yüz siperliği üretti.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzeme fiyatlarının artmasının yanı sıra temin edilmesi de zorlaştı. Bunun üzerine harekete geçen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik lideri ve gönüllü gençleri, koruyucu yüz maskesi üretti.



Gençlik ve Spor Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde sağlık çalışanları için başlattığı koruyucu yüz maskesi üretimine, Van'daki gençlik merkezi lider ve gönüllü gençleri de destek verdi. Van Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Çaldıran ve Süphan Gençlik Merkezi gençlik lideri ve gönüllü gençleri, yeni tip korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için ilk etapta bin 100 adet yüz koruyucu siperlik maske üretti.



Gençlik merkezlerinde kurulan atölyede mesai gözetmeyen gönüllüler, 5 aşamadan geçirdikleri malzemeleri koruyucu maskeye dönüştürüyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak imalat yapan gönüllüler adına Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, bin 100 koruyucu siperlik maskeyi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden'e teslim etti. İHA muhabirine konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç, üretilen maskeleri sağlık çalışanlarına ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti. İl Müdürü İnanç, "Dünyayı etkisi altına alan bir korona virüs pandemisi sürecinden geçiyoruz. Öncelikle en kısa sürede krizi atlatmayı bütün insanlık alemi olarak sağlıklı bir döneme ulaşmayı temenni ediyorum. Bu süreçte insanlarımıza hizmet etmeye çalışan, koşturan birçok kesim var. Bunun başında Sağlık Bakanlığımız ve sağlık personellerimiz geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu konuda sahada aktif olan önemli hizmetler üretiyor. Şu an yurtlarımızda bakanlığımızın açıklamalarıyla birlikte 20 bine yakın insanımızı misafir ediyoruz" dedi.



"Sağlık çalışanlarımız büyük risk alıyor"



Pandemi sürecinde büyük risk alan sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen İnanç, "Bizlerde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bununla yetinmeyelim istedik. Gençlik merkezlerimiz bu süreçte faaliyetlerini durdurdu. Gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ve gençlik merkezi müdürlerimiz sorumluluk aldılar. 81 ilde tüm Türkiye genelinde sağlık çalışanlarımıza yönelik siperlik maskelerini üretiyoruz. Bu anlamda sağlık personelimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımız büyük emek sarf ediyorlar ve büyük risk alıyorlar. Bu riskin neticesi olarak da birçok sağlık çalışanımızı şehit verdik ve çok değerli hocalarımızı kaybettik. Onları da rahmetle anıyoruz. Ürettiğimiz maskelerin birçoğunu sağlık personellerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu süreç nihayete erene kadar üretimlerimizde devam edecek" diye konuştu.



"Canla başla çalışıyoruz"



Sağlık çalışanları olarak canla başla çalıştıklarını söyleyen Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür etti. İliklerden, "Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanları olarak canla başla çalışmaktayız. Pandemi sürecinde koruyucu ekipmanların sağlık çalışanlarını koruması büyük bir önem arz etmektedir. Malzemelerden en önemli olanlardan biri ise özellikle hastalardan boğaz-burun sürüntüsü alırken kullanılan yüz siperliğidir. Yüz siperlikleri işlem yapılan hastalarla yakın temas kuran sağlık çalışanlarını koruyan ciddi bir malzemedir. Yüz maskeleri, cerrahi maskeler, N95 maskeler, tulum ve siperlik maske üretimleri ülkemizde birçok kurumda hastanemizde dahil olmak üzere yapılmaktadır. Bu anlamda çok ciddi bir ihtiyacımızı karşılamak üzere bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından aldığımız bağış bizleri gerçekten çok mutlu etti" şeklinde konuştu. - VAN