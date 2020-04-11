Gençler, sağlık çalışanlarına siperlik maske üretti - Son Dakika

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Gençler, sağlık çalışanlarına siperlik maske üretti
6 saat önce
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için siperlik maske üretildi.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için siperlik maske üretildi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi gönüllülerinin yer aldığı çalışmada, sağlık çalışanlarına koroyucu ekipman desteği verildi.
3D yazıcılar ile üretilen 1000 maske kullanıma hazır hale getirilen maskeler, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Maskeler ihtiyaca göre sağlık çalışanlarına dağıtılacak.
Virüs taşıma riski olan kişilerle yakın mesafede bulunan görevlilerin, tehlikeli vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik maske üretimine, ihtiyaç olduğu sürece devam edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:44 Kaynak: AA
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