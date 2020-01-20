Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 5. KYK Tematik Kış Kampları'na ilişkin, "Söz konusu kamplar sayesinde gençlerin sanatçı ve ilim adamlarının bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etmelerini ve onları tanımalarını amaçlıyoruz." dedi.

Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından 5. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen "Eğitimciler Kampı"nın Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki açılış programında, ilk dersi verdi.

Kış kamplarının düzenlenmesinde, temel birkaç hedef ve amaçlarının bulunduğunu anlatan Baydaş, kamplar sayesinde tanışma ve kaynaşmayı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Baydaş, burada 7 ilden gençlerin bir arada olduğunu belirterek, "Kamplarda Türkiye mozaiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kampın belki ilk gününde bunun farkına varamayabiliyorsunuz ama son gün ayrılırken bunun ne demek olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Çünkü kampların sonundaki ayrılış işin özeti ve benim söylemeye çalıştığım şeyin en gerçekçi ve örnek hali oluyor." diye konuştu.

"Bu ülkenin coğrafyasını iyi tanımamız lazım"-

Söz konusu kamplar sayesinde gençlerin konuk, sanatçı ve ilim adamlarının bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etmeleri ve onları tanımalarını amaçladıklarını aktaran Baydaş, bunun, bir dersin sağlayacağı katkının çok ötesinde fayda sağladığına dikkati çekti.

Baydaş, kamplarda, gelecekte ülkenin eğitiminde söz sahibi olacak öğrencilerin, ortak doğrular ve hedefler üzerinde buluşmasını sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bir defa eğitimle ilgili söz sahibi olacak kişilerin, üç hususu çok iyi irdelemeleri ve fikir sahibi olmaları lazım. Her birimiz farklı şehirlerden geliyoruz ve eğitim amaçlı sahaya indiğimizde de farklı şehirlere gideceğiz, farklı insanlarla karşılaşacağız ama üç noktada bu farklılıklar birleşecek. Bir defa bu ülkenin coğrafyasını iyi tanımamız lazım ve bu coğrafya bizim birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bir coğrafya. Coğrafyadan kastımız sadece Anadolu coğrafyası olmayacak. Bu coğrafyayı tanımak için Balkanlar, Makedonya, Bosna, Şam, Kudüs, Mekke, Medine, Kafkasları tanımak lazım. Belki bugün farklı toprak ve bayraklar altında olabilir ama bu saydığımız şehirlerin kardeş olduğunu, bu coğrafyayı, Anadolu'yu tanıdığımızda farkına varacağız."

"Büyük bir medeniyetin varisleriyiz"

Gençlerin Türkiye'nin coğrafyası ve tarihini tanıması gerektiğini anlatan Baydaş, "950 yıla yakın bir süredir Anadolu coğrafyasındayız. Sadece Anadolu'yu baz aldığımızda, burada 1000 yıla yakın bir sürede kurulmuş büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Geriye doğru bu medeniyeti tanımadıkça, vakıf olmadıkça bu topraklarda, coğrafyada nelerin olabileceğini, hangi potansiyellerin gizli olduğunu bilemeyiz ve dışarıdan bakanların burayla ilgili kastının boyutunu da öğrenemeyiz, farkına varamayız. Dolayısıyla 1000 yıllık bu tarihi göz önünde bulundurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileten Baydaş, kampın hayırlı sonuçlarla neticelenmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de başarılı olması hedeflenen konular içerisinde, eğitim alanının en başta geldiğini kaydetti.

Vali Nayir, öğretmen adaylarını, Sakarya'da görmekten mutluluk duyduklarını anlatarak, "Temennimiz o ki hem okullarınız size vermiş olduğu emek hem de diğer kuruluşların vermiş olduğu destek ve emeğin karşılığını sizler fazlasıyla verecek, ülkemize bugünkünden çok daha güzel bir geleceği hazırlayacak ve siz üzerinize düşeni yaptığınız takdirde, sizin öğrencileriniz de onun karşılığını size verecekler." dedi.

Vali Nayir, programın başarılı geçmesini diledi.

Kamp, 24 Ocak Cuma günü son erecek.