Gençler şarkı söylemek için haftalardır bu izni beklediler - Son Dakika

Gençler şarkı söylemek için haftalardır bu izni beklediler

Sivas'ta bir grup genç 4 saatlik dışarı çıkma izinlerini meydanda gitar çalıp şarkı söyleyerek geçirdi, Gençlerden Duygu Kalebayır, "İlk işimiz çıkıp şarkı söylemek oldu." dedi

SİVAS - Sivas'ta bir grup genç 4 saatlik dışarı çıkma izinlerini meydanda gitar çalıp şarkı söyleyerek geçirdi. Gençlerden Duygu Kalebayır, "İlk işimiz çıkıp şarkı söylemek oldu." dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 0-20 yaş arası vatandaşların, sokağa çıkması kısıtlanmıştı. 6 haftanın ardından 0-14 yaş arası çocuklara 13 Mayıs'ta, 14-20 yaş arası gençlere ise 15 Mayıs'ta 4 saatlik dışarı çıkma izni verildi. 6 haftanın ardından sokağa çıkan gençler parkları, mağazaları ve caddeleri doldurdu. Caddelerde yürüyüş yapan, sokaklarda bisiklet süren ve parklarda ağaç altında gölgelenen gençlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Sivas'ta ise bir grup genç, izinlerini meydanın ortasında gitar çalıp şarkı söyleyerek değerlendirdi. Cumhuriyet meydanında bir banka oturan Duygu Kalebayır, Muhammed Kılıç, Tuna Öztürk, Kadir Arslaner, Yasin Çakmak ve Barış Koç isimli gençler sokakta şarkı söyleyerek çevredeki vatandaşlara da renkli anlar yaşattı. Salgın öncesinde sürekli meydanda şarkı söylediklerini ifade eden gençler, haftalardır dışarı çıkamadıkları için şarkı söyleyemediklerini dile getirdi. Sivas şivesi ile açıklama yapan Duygu Kalebayır, "Biz oturup her zaman böyle şarkı söylüyorduk. Ama korona virüsü geldi malamat etti bizi. Şarkı söyleyemiyorduk ve ilk işimiz çıkıp şarkı söylemek oldu. Okul zamanlarında da meydanda şarkı söylediklerini ifade eden Muhammed Kılıç ise, virüsten dolayı dışarı çıkamadıkları ama şimdi verilen 4 saatlik izinde meydana gelerek şarkı söylemeye başladıklarını ifade etti.

Sivas'ta yaşayan Liberyalı öğrenci ise virüsten dolayı ülkelerine dönemediklerini belirterek, "Burada dışarı çıkma yasağı vardı ama şimdi bize 4 saat izin verdiler. Gerçekten ihtiyacımız vardı. Şimdi çarşıya çıktık ve yürüyüş yapıyoruz"dedi.