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Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek - Son Dakika

Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek

13.09.2021 11:52

Türk savunma sanayisindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması ve öğrencilerin üniversite öğrenimleri sürecinde sektöre hazırlanması amacıyla yeni bir program başlıyor.

Türk savunma sanayisindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması ve öğrencilerin üniversite öğrenimleri sürecinde sektöre hazırlanması amacıyla yeni bir program başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen bir Savunma Sanayii Akademi projesi olan Vizyoner Genç, sektör için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması, üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim farkındalığına kavuşturulması amacıyla hayata geçirildi.

Vizyoner Genç, geçen kısa sürede çok sayıda gence ulaşarak profesyonel hayat yolculuklarında yol göstericilik yaptı. Sektördeki ihtiyaçlar dikkate alınarak Vizyoner Genç Platformu'na yeni bir program eklendi.

TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çağlar Demirkan, AA muhabirine, Vizyoner Genç Platformunun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

Platformun 2019'dan bu yana 300 binden fazla başvuru aldığını ve bunları yönettiğini vurgulayan Demirkan, savunma sanayisinde ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi öncü firmalara staj başvurusu yapılabilecek tek resmi kanalın Vizyoner Genç olduğunu ifade etti. Demirkan, ekosistemlerinde 105 firma bulunduğunu ve bu firmaların iş ilanlarına da platform üzerinden başvurulabildiğini belirtti.

Platformda bir kere profil oluşturulduktan sonra tüm ilanlara tek tıkla başvurulabildiğini, mesajlaşma uygulamasıyla arkadaşlık ağlarının genişletilebildiğini anlatan Demirkan, verilen hizmetler için hiçbir şirketten ücret talep edilmediğini, aynı zamanda ücretsiz eğitimler verildiğini bildirdi.

Demirkan, Vizyoner Genç'te 108 bin üye bulunduğu, bu sayede savunma sanayisinde aranan nitelikteki insan kaynağına doğrudan ulaşılabildiğini dile getirdi. Platform aracılığıyla ayrıca savunma sanayisi ekosisteminin gençlere tanıtıldığına işaret eden Demirkan, bu kapsamda birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Demirkan, "Bir fikrim var" köşesiyle üyelerin fikirlerinin duyurabildiklerini belirterek, bunların firmalara açıldığını, çalışmalar için sponsor bulunabildiğini ifade etti.

Gençler sektöre hazır mezun olacak

Vizyoner Genç'in bugüne kadar nitelikli insan kaynağını bulma noktasında çalıştığını, açılan ilanlara, aranan nitelikleri taşıyanların başvurabildiğini anlatan Demirkan, nitelikli insan kaynağını eğitim sürecinde oluşturmak için de bu yıl KÖK Programı'nı hayata geçirdiklerini bildirdi.

KÖK Programı'nda öğrencileri en hızlı şekilde savunma sanayisine adapte etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demirkan, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve STM firmalarımız programa sponsor oldu. Toplam 45 öğrenci seçilecek. Program kapsamında üniversitenin birinci sınıfını bitirmiş ilgili mühendislik ve temel bilim öğrencisi, 3 not ortalamasını sağlıyorsa başvuru yapabilecek. Başvuruların ardından mülakatlar, kişisel envanter testleri yapılacak, sonrasında adaylar seçilecek. Program 4 omurgayı oturuyor, usta-çırak görüşmeleri, vizyon konuşmaları, eğitim programları ve destek programları. Sponsor firmadan atanan ustasıyla beraber öğrencimiz 3 yıl boyunca kariyer planlaması yapacak. İkinci sınıfa farkındalık dönemi, üçüncü sınıfa gelişim dönemi, dördüncü sınıfa çıraklık dönemi diyoruz. Bunun tamamına da KÖK takvim diyoruz. İkinci sınıfta ustası atanan öğrencilerimiz kişisel gelişim eğitimleri, üniversitede edindikleri teknik ve teorik eğitimleri tamamlayıcı teknik eğitimler alacaklar. Vizyon konuşmalarında Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir, Selçuk Bayraktar gibi isimler gerekirse fabrikada öğrencilerle bir araya gelecekler. Ustamız üçüncü sınıfta öğrencinin seçmeli dersine dahi karışarak yön bulmasına katkıda bulunacak. Bitirme projesini öğrenci, sponsor firmasıyla beraber yapacak. Destek programımız sayesinde de Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği burs verilecek. Bir staj desteği mutlaka sponsor firmasından olacak, sponsorluk firmasında aday mühendislik programı varsa bu programda değerlendirilme imkanı olacak. İkinci stajı ise öğrencimizin kendisinin seçmesini bekleyeceğiz."

Amaç sayıyı artırmak

Çağlar Demirkan, başvuruların TEKNOFEST ile birlikte sonlanacağını ve 1 Kasım itibarıyla ustanın çırağa atanacağını söyledi.

Program üzerinde 800 saat çalıştıklarını kaydeden Demirkan, gelecek yıl başvuru süresini daha uzun tutmayı ve seçim kriterlerinde değişiklikler yapmayı planladıklarını ifade etti.

Demirkan, "Başkanımız da 45 sayısının yetersiz olduğunu bildirdi. Aldığımız talimat gereği bu sayıyı artırmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece büyük 5 firmamız değil, ekosistemdeki tüm firmalarımızı davet ediyor olacağız. Yüzler ve binlerin bu projeden faydalanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek
Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek
Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek
Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek

Üniversite, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek - Son Dakika Ekonomi


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