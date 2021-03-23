Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak - Son Dakika

Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak

23.03.2021 16:49

Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak Osmangazi Kent Konseyi'nden "iyilik" yarışması Kent Konseyi'nin Osmangazi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tertip ettiği 'Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla' yarışması başladı.

Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak

Osmangazi Kent Konseyi'nden "iyilik" yarışması

BURSA - Kent Konseyi'nin Osmangazi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tertip ettiği 'Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla' yarışması başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma sayesinde gençler, yaşadıkları şehre değer katacak düşüncelerini ve hayallerini dile getirme fırsatı bulacak.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapılan tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ile birlikte Kent Konseyi yöneticileri katıldı. Mustafa Dündar, "'Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla' yarışması hakkında bilgi vererek, "Gençlerimizin yaşadığı şehre dair düşüncelerini ve fikirlerini öğrenebileceğimiz güzel bir çalışma olacak" dedi.

Farklı kesimlerden insanların bir araya gelerek fikirler üretmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bu yarışma, gençlerimizin yaşadığı şehre dair ne düşündüklerini öğrenebileceğimiz güzel bir çalışma. Hızlı gelişen şehirlerde yeni düşüncelerin ortaya çıkması çok önemli. Osmangazi Kent Konseyi de bu noktada çok güzel bir yarışma düzenledi. 'Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla' adlı yarışmaya, Bursa sınırlarında bulunan ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Bursa'nın, iklimi, nüfüsu, tarihi dokusu, alt yapısı, tabiatı, turizmi gibi şehre dair farklı konularda gençlerimiz ne düşünüyor, bunları yazıya döküp bizlere ulaştırmış olacaklar. Bizler de bunları öğrenmiş olacağız. Ben, böyle güzel bir çalışma gerçekleştirdiği için Osmangazi Kent Konseyi Başkanımız Erol Bodur ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ise, şehrin sosyal hayatına katkı sağlamak, iyilik merkezli fikir ve proje üretimini teşvik etmek amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Bodur, "Şehrimizdeki somut ve soyut tüm değerler için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Düzenlediğimiz yarışma ile Bursa'yla ilgili bir medeniyet tasavvuru oluşmasına katkıda bulunmak istedik. Bir şehrin güzelliği, o şehrin mutlu olmasından geçiyor. Şehrimizin, bu yeni iyilik tasarımları ile engelsiz, daha mutlu, huzurlu, hür ve erdemli bir şehir olacağına inanıyorum. Bu proje ile gençleri araştırma ve gözlem yapma, fikir üretme, projelendirme, kısacası hayata dair bir iyilik yapmaya teşvik etmiş oluyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de, Bursa için böyle bir proje geliştiren Osmangazi Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

"Şehrin İçin 'Bir İyilik Tasarla' Sosyal Tasarım Yarışmasına katılmak isteyen gençler, yarışmayla ilgili bilgilere Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi'nin web sitelerinden ulaşabilecek. Son katılım tarihinin 24 Mayıs 2021 olduğu yarışma sonunda öğrenciler, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincileri dizüstü bilgisayar, ikincileri elektrikli kaykay, üçüncüleri ise bisiklet kazanacak. Mansiyon sahipleri ise bluetooth kulaklık ile ödüllendirilecek. Projeler osmangazikentkonseyi@osmangazi.bel.tr adresine mail yoluyla ulaştırılacak.

Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak
Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak
Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak
Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak

Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi, Osmangazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gençler şehirleri için iyilik tasarlayacak - Son Dakika


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