Son Dakika Haberleri: Gençler, Şehitleri Anmak İçin Kamp Kurdu

Gençler, Şehitleri Anmak İçin Kamp Kurdu

1 saat önce

Kütahya'da gençler bir araya gelerek şehitleri anmak amacıyla Çadır Kampı kurdu.

Gençler, Şehitleri Anmak İçin Kamp Kurdu, System.String[]
Kütahya'da gençler bir araya gelerek şehitleri anmak amacıyla Çadır Kampı kurdu. Kütahya Gençlik Merkezince düzenlenen etkinlikle amaç milli ve manevi duyguları gençlere aşılayabilmek.

Kütahya Çamlıca mevkisinde bulunan kamp merkezinde 18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında düzenlenen etkiliğe 2 aylık bir eğitim sürecinden sonra yaklaşık 40 öğrenci katıldı. Gençlere milli ve manevi duyguları aşılamak amacıyla 40 gencin katılımıyla Çadır Kampı düzenlediklerini söyleyen Gençlik Merkezi lideri Sema Kipir, 18 Mart tüm şehitlerimiz anma günü kapsamında Çamlıca'da bir Çadır Kampı etkinliği düzenledik. Buraya bugün 40 gencimiz katıldı. Bizim de buradaki amacımız bugünün anlam ve önemini anlatacağız, onlara burada milli ve manevi duyguları aşılamak amacıyla şehit yakınları ile birlikte bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

Düzenlenen kamp için 2 aylık bir eğitim aldıklarını söyleyen gençler ise katıldıkları etkinlik de yer aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Gençler ayrıca milli manevi duyguları pekiştirdikleri için de gururlu olduklarını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Çamlıca, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:16:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler, Şehitleri Anmak İçin Kamp Kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]