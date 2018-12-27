Son Dakika Haberleri: Gençler, Şiir Okuyup Köy Okulları İçin Kitap Toplayacaklar

Gençler, Şiir Okuyup Köy Okulları İçin Kitap Toplayacaklar

1 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genç TYB üyeleriyle, Atatürk Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Yarını Aydınlat Platformu'nun ortaklaşa hazırladıkları şiir şöleni ile anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

Gençler, Şiir Okuyup Köy Okulları İçin Kitap Toplayacaklar, System.String[]
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genç TYB üyeleriyle, Atatürk Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Yarını Aydınlat Platformu'nun ortaklaşa hazırladıkları şiir şöleni ile anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

Atatürk Üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan gençler, TYB Erzurum Genç üyeleri köy okullarındaki çocuklara kitap ulaştırabilmek için şiir şöleni düzenliyor.

Bugün akşam Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek şiir şöleninde gençler Türk Edebiyatına mal olmuş şiirleri seslendirecekler.

Akşam 17: 00'da başlayacak olan programın en dikkat çekici yanı ise, şiir gecesine katılmak isteyenlerden bilet ücreti yerine kitap toplanması olacak. Toplanan kitaplar, belirlenen köy okullarındaki çocuklara ulaştırılacak.

"Gelin, bu anlamlı çalışmaya hep birlikte destek olalım" çağrısı ile yola çıkan Genç TYB üyeleriyle, Yarını Aydınlat Platformu'nun gençleri bu tür faaliyetleri artıracaklarını belirterek, köy okullarındaki çocuklarımıza kitap ulaştırmak isteyen herkesi yanlarında olmaya çağırdılar. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

Genç, Güncel
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