Gençler Şiirlerle Yarıştı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan yarışmalara 22 genç katıldı. Şiir okuma yarışmaları, 14-17 ile 18-25 yaş grubu erkek ve bayan kategorilerinde düzenlendi. Doç Dr. Özlem Nemutlu, Orhan Haşim Elmalı ve Çağlar Kavak'ın seçili kurul jüri üyeliğini yaptığı yarışmalarda 14-17 yaş grubu erkekler kategorisinde Mustafa Ölçen, bayanlar kategorisinde ise Fatma Salur birinci olurken, 18-25 yaş grubu erkekler kategorisinde Yusuf Enes Bozbey, bayanlar kategorisinde ise Menekşe Kızmaz birinci oldu.

Gençlik merkezleri arası yapılan şiir okuma yarışmalarında il birincisi olan Manisalı gençler, Bölge Şiir Okuma Yarışmaları'nda Manisa'yı temsil edecek.

Şiir okuma yarışması sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, jüri üyeleri Doç Dr. Özlem Nemutlu, Orhan Haşim Elmalı ve Çağlar Kavak tarafından verildi.

Programın sonunda Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Ömer Kutlu, jüri üyelerine çiçek takdim etti.