Gençler Slovenya Açık Turnuvası - Son Dakika

Slovenya'nın Otocec kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar WTT Slovenya Açık Turnuvası'nda Yıldız Kızlar Çift müsabakalarında Nihat Nebhan/Büşra Demir ikilisi ile Genç Kızlar çift müsabakalarında Özge Yılmaz/Ece Haraç ikilisi yarı final oynayarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Yıldız Kızlar Çift müsabakalarında Nihat Nebhan/Büşra Demir ikilisi, son 16 turunda Fransız de Stoppeleire/Hochart çiftini 3-2, çeyrek finalde Alman Kauffman/Slovak Wiltschkova çiftini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sporcularımız yarı finalde Rus Pugovkina/Ivanova çiftine 3-0 yenilerek üçüncü sırayı elde etti ve bronz madalya kazandılar.

Genç Kızlar Çift müsabakalarında ise 1 numaralı seri başı olan Özge Yılmaz/Ece Haraç çifti ilk turu maç yapmadan geçti. Çeyrek finalde Rumen Zaharia/İsveçli Muskantor çiftini 3-2 geçerek yarı finale yükselen sporcularımız yarı final maçında Rus Malinina/Slautina çiftine 3-0 yenilerek üçüncü sırayı elde etti ve bronz madalya kazandılar.

FERDİ MAÇ SONUÇLARI

Ferdi müsabakalarda ise Yıldız Kız sporcularımızdan Nihat Nebhan Hırvat Smalji'yi 3-1 yendi, Sloven Moltara'ya 3-2 ve Alman Kaufmann'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Büşra Demir ise Portekizli Pinto'yu 3-0, Rus Shirokova'yı 3-2 yendi ve Alman Stortz'a 3-2 yenilerek gruptan 2. sırada Ana Tabloya çıktı. Büşra, son 16 turunda Rumen Mei Rosu'ya 3-2 yenildi.

Genç Kız sporcularımızdan Özge Yılmaz, Fransız rakibi Lutz'a 3-0, Rus Slautina'ya 3-1 ve Alman Kaufmann'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Ece Haraç ise Sloven Paulin'i 3-0, Çek Hrabicova'yı 3-0 yendi ve Alman Bondareva'ya 3-0 yenilerek gruptan 2. sırada Ana Tabloya çıktı. Ece, Rumen Mitrofana'a 3-2 yenildi.