Gençler sokak ortasında kavga etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Gökçeşme Caddesinde gençler arasında ağız münakaşasıyla başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada 4 genç, bir kişiyi darp etti. Çevredekiler kavgaya tepki gösterirken, darp edilen genç de bölgeden uzaklaştı. Yaşananlarsa anbean cep telefonu kamerasına yansıdı - TEKİRDAĞ