Gençler sokak ortasında kavga etti
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Gökçeşme Caddesinde gençler arasında ağız münakaşasıyla başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada 4 genç, bir kişiyi darp etti. Çevredekiler kavgaya tepki gösterirken, darp edilen genç de bölgeden uzaklaştı. Yaşananlarsa anbean cep telefonu kamerasına yansıdı - TEKİRDAĞ
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