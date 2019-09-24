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Gençler sokak ortasında kavga etti

19 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga çıktı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Gökçeşme Caddesinde gençler arasında ağız münakaşasıyla başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada 4 genç, bir kişiyi darp etti. Çevredekiler kavgaya tepki gösterirken, darp edilen genç de bölgeden uzaklaştı. Yaşananlarsa anbean cep telefonu kamerasına yansıdı - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
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