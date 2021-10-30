Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı - Son Dakika

Saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi Sultan Veled Caddesi'nde Ceyhun Ayhan ve Serkan Karakuş, sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BİRİ BACAĞINDAN DİĞERİ KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışma büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Karakuş bacağından, Ceyhun Ayhan ise kalbinden bıçaklandı. Karakuş kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, yaraladığı Ayhan'a ise çevredeki vatandaşlar evlerinden getirdikleri havlu ile tampon yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhun Ayhan'ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.