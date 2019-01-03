Gençler Sokakta Sporla Buluşacak

Ordu'da uygulanacak "Sokaklar Bizim" projesiyle gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Ordu'da uygulanacak "Sokaklar Bizim" projesiyle gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen proje doğrultusunda, eski sokak sporlarının yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.



Proje çerçevesinde mahalleler arası futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları organize edilerek gençlerin sporla buluşturulması hedefleniyor.



Ordu Gençlik Merkezi'nde, Altınordu ilçesindeki mahalle muhtarları ile futbol, basketbol ve voleybol il temsilcileri, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla projenin hazırlık toplantısı düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projenin, hazırlık çalışmalarına bugün itibarıyla başladıklarını söyledi.



Eski sokak ve mahalle maçlarını yeniden başlatacaklarını belirten Genç, şu ifadeleri kullandı:



"Mahalleler arası deplasmanlı lig düzenleyeceğiz. Bunun içinde yer alan gençler genelde risk grubunda olan, spor yapmayan ve lisanslı olmayan kişilerden oluşacak. Amacımız gençlerimizin enerjisini spora yönlendirmek. Mahallelerdeki eski spor kültürünü yeniden canlandırmak. Projeyle inşallah yüzlerce genci hem spora başlatmayı hem de onları kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz."



Genç, muhtarlarla güzel bir çalışma ortaya koymayı planladıklarını da sözlerine ekledi.



Proje koordinatörü Caner Bayrak ise çalışmaya ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Toplantıda, branşlara göre yaş aralığı, süre, yer gibi unsurlar belirlendi, muhtarların desteğiyle mahallelerde belirlenecek alanların maçlara uygun hale getirilmesi kararı alındı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Suriye Ordusu, PYD'li 400 Teröristin Münbiç'i Terk Ettiğini İddia Etti

Bakanlık Açıkladı: Poşet Kullanımında Yüzde 70'e Varan Azalma Oldu

"Biz de Kâr Etmiyoruz"

Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi