Gençler sosyal medyadan sosyal meydana indi

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nın 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında Erzurum GSİM Gençlik Merkezi üyeleri cadde ve sokaklarda mıntıka temizliği yaparak çöp topladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Kapsamında büyük bir farkındalığa imza atan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri Gençlik Liderleri ve üyeleri cadde ve sokaklarda çöp topladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde uygulamaya koyduğu proje kapsamında Sosyal Medya'dan Sosyal Meydana inen gençler çöp toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Merkezlerinden Sorumlu Şube Müdürü Letif Arslan, TOHM Müdürü Murat Tanas ile Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz da, gençlerin çöp toplama etkinliğine katıldı.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi'nin 81 ilde uygulanan bir proje haline geldiğini belirterek, Erzurum'da da bu proje kapsamında önemli bir farkındalığa imza attıklarını söyledi. Taşkesenligil, gençleri sosyal medyadan uzaklaştırıp çevre duyarlılığını artırmak için hazırladıkları "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi'nin örnek proje seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.



Gençlik Merkezleri Gençlik Liderleri, Üyeleri ve Gönüllü gençlerin Yakutiye Gençlik Merkezi önünden başlayarak Yakutiye Kent Meydanına kadar olan güzergahta çöp topladığını ifade eden Taşkesenligil, "Gençlerimiz çevre duyarlılığı noktasında takdir edilecek bir çalışma içindeler. Bugün de sosyal medyadan sosyal meydana inerek, örnek bir harekette bulundular. Çöp toplayarak çevre temizliğine hem dikkat çektiler. Hem de çevre bilincini bir kez daha tecrübe edindiler" dedi. - ERZURUM