'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı - Son Dakika
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'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı

15.05.2022 19:27
'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı

'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldıİSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesinin İstanbul ayağı Bağcılar'da yapıldı.

'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesinin İstanbul ayağı Bağcılar'da yapıldı. Sporun, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlikte 7'den 70'e birçok kişi keyifli bir gün geçirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul'un dört bir yanından aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla katıldı. Meydana kurulan platformda masa tenisinden mini golf oyununa satrançtan dövüş sporlarına, ebru sanatından resim yapmaya kadar 20 ayrı sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yer aldı. Cep telefonlarını ellerinden bırakarak yüz yüze sosyalleşme imkanı bulan olan gençler, eğlenceli ve yararlı zaman geçirdi.

Öte yandan etkinlik kapsamında ney dinletisi ve sahne gösterilerinin yanında mini turnuvalar da gerçekleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de bu özel günde gençlerle bir araya gelip sohbet etti.

SOSYAL MEDYAYI DİKKATLİ KULLANIN

Renkli görüntülerin olduğu etkinliğe yönelik konuşan Özdemir, 'Çocukların ve gençlerin belediye başkanı olacağımız vurgusunu yapmıştık. Bunu da her ifade ettiğimizde orta yaş ve büyük yaş gruplarındaki büyüklerimizin de gözlerinin parladığını gördük. Çünkü onlarda biliyor ki evlatları için ülkemizin geleceği için mücadele edeceğiz. Bu anlamda gençlik denildiği zaman ilk akla gelen şey sosyal medyadır. Sosyal medyanın da çok önemli ve kıymetli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Sosyal medya doğru kullanıldığı zaman yeni iletişim çağının unsurlarından en önemlisidir. Büyük toplulukların bir araya geldiği, haberleştiği, birbirlerine de katkı sundukları bir mecradır. Bunun mutlaka ölçüsüne, kullanım şekline dikkat etmek gerekiyor. Burada çok genç arkadaşımız var sosyal medya kullanımına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum dedi.

Özdemir, 'Sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Her sosyal platformunda mutlaka yer almaya gayret ediyoruz. Özellikle aktif bir Instagram kullanıcısıyım. Günlük iki saatimi buraya ayırıyorum. Bağcılar'da 735 bin civarında vatandaşımız yaşıyor. 115 bin de genç arkadaşımız var. O yüzden bu tarz programlarda devamlı bir arada olmamız mümkün olmuyor. Buradan aldığımız veri bizim için çok kıymetli. Bütün genç arkadaşlarımıza sürece destek olmaları ve bizlere bilgi paylaşımları yapmalarını rica ediyorum diye konuştu.

Etkinliğe gelen aileler ise çocuklarının çok fazla sosyal medyada vakit geçirmesinden şikayetçi olurken çözüm olarak kısıtlamayı tercih ettiğini söyledi. Bazı çocuklar ise sosyal medyayı sevmediğini aksine kitap okuyup ödevleriyle ilgilendiğini aktardı. (DHA)

'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı
'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı
'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı
'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı
'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı
'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı
'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı

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Bağcılar'da, gençler 'sosyal medyadan sosyal meydana' etkinliğinde buluştu Bağcılar'da, gençler 'sosyal medyadan sosyal meydana' etkinliğinde buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı - Son Dakika


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