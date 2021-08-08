GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI - Son Dakika

GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI

GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI\'NDA SPOR YAPTI
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTIGençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar'da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında her yaştan genç, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi.

GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar'da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında her yaştan genç, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik alanında katılımcılar, masa tenisinden duvara tırmanmaya kadar çok farkı branşlarda spor yaparak hem eğlenceli hem de yararlı zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Sosyal Medyadan Sosyal meydanlara" proje kapsamında İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü anlamlı etkinliğe imza attı. "Her yerde spor var" mottosuyla düzenlenen program çerçevesinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda dev bir platform kuruldu. Etkinlik alanında masa tenisinden duvar tırmanmaya dövüş sporlarından bilek güreşine kadar herkese hitap eden branşta spor yapma imkanı bulunuyor.

Akranlarıyla zaman geçirip sosyalleşiyorlar

Gençler, renkli faaliyetlere çok yoğun ilgi gösterdi. Kimi arkadaşıyla bilek güreşi yaparken kimi de ayak tenisi oynayarak keyifli zaman geçirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugünde gençleri yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan'la birlikte mini turnuvalar, özel etkinlikler ve sahne performanslarının sergilendiği stantları tek tek gezen Çağırıcı, gençlerle de sohbet etti.

Gençlerin cep telefonlarını bırakarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma şansı yakaladığını söyleyen Çağırıcı, "Sosyal medya bağımlılığını azaltmak adına çok güzel bir program. Yarınımız olan gençlerimiz burada akranlarıyla zaman geçirerek hem sosyalleşecek hem de hayatın içinde aktif olarak yer alacak" dedi.

Yeşilay'ın da destek verdiği proje gün boyunca sürdü.

Oluşturulma Tarihi : 07. 08. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar Belediyesi Kerkenez Kuşuna Sahip Çıktı Bağcılar'dan Milas'a Yardım Eli Yangın Görevlisi Yemeğini Köpekle Paylaştı Sokak Hayvanları Buharla Serinliyor Üniversite Tercih Günleri 2021 Bağcılar Belediyesi'nden Orman Yangını İçin Yardım... Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Bağcılar'dan Manavgat'a 20 Bin Adet Fidan Bağışı! Uluslararası Lojistik Firmasına Personel İstihdamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre

Bağcılar Belediyesi, Hisarcık, İstanbul, Bağcılar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
23:52 ABD'li senatör Bob Menendez, yolsuzluk suçlaması sonrası ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti
22:37 Akıl sağlığı yerinde olmayan şahıs Ankara Güvenpark'taki anıtı yaktı
22:25 Niğde'de otomobil kazası: Baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
22:10 Rıza Kayaalp, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
21:53 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
20:48 Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı
20:51 Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi
20:43 Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı
20:37 Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı
20:33 Ermeni güçler, Karabağ'da kasıtlı yangınlar çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 01:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement