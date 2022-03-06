Gençler sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerini 'Genç Ofis'te güvenle gerçekleştiriyor - Son Dakika

Gençler sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerini 'Genç Ofis'te güvenle gerçekleştiriyor

KARABÜK Karabük'te stadyumun altındaki atıl durumda olan otoparkın bir bölümüne açılan 'Stadyum Genç Ofis' ile gençler güvenli ortamda sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nun altında bulunan atıl durumdaki otoparkın bir kısmında oluşturulan 'Stadyum Genç Ofis' geçen yıl hizmete girdi. Gençler kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabildiği ofis, kafe tarzı konsepti ile ilgi çekiyor.

"Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini daha güvenli ortamda yapmalarını hedefliyoruz"

İHA muhabirine konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Stadyumun olduğu bölge 10 bin lise öğrencisinin bulunması, birçok mahalleye de kolay ulaşım olması vesilesiyle burada gençlerimize yönelik bir ortam hazırlamayı hedefledik. Amacımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini daha sıcak bir ortamda daha güvenli ortamda yapmalarını hedefliyoruz" dedi.

Stadyum içerisinde bulunan alanlarla ilgili bilgi veren Güven, "Gelenlerden aldığımız geri bildirimlere bakarsak herkes çok memnun. Sabahın erken saatlerinden geç saatlere kadar açık. Hem burada sıcak bir ortamları oluyor hem de güvenle bırakabilecekleri bir ortam imkanı sağlıyor. Biz istiyoruz ki aileler yürüyüşe geldiğinde çocuklarını buraya bıraksınlar. Çocuklar da 1 saat eğlenceli bir vakit geçirmiş olur" diye konuştu.

Genç Ofisin farklı kamu kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerinin olduğunu da dile getiren Güven, "Piyano, saz, gitar, ney ve resim gibi kurslarımız var. Bilardo sporuna yönelik ilginin olması nedeniyle hafta sonlarında bilardo kurslarımız devam ediyor. Yakın zaman da masa tenisi ile ilgili bir organizasyona başlayacağız. Gençlerin dolu dolu zaman geçirebilecekleri bir alan var" ifadelerine yer verdi.