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Son Dakika Spor Gençler 'Spor Farkındalığı' için yürüdü - Son Dakika Spor

Gençler 'Spor Farkındalığı' için yürüdü

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ve spor farkındalığı için 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi.

Gençler 'Spor Farkındalığı' için yürüdü, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi ve spor farkındalığı için 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi.


ODTÜ Ormanlarında gerçekleştirilen yürüyüşe yurtlarda kalan çok sayıda genç, gençlik merkezi gönüllüleri, sporcular, personel ve aileleri katıldı.


Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle spor farkındalığını daha geniş kitlelere yaymak için çalıştıklarını belirterek gencinden yaşlısına tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.


Yaklaşık iki saat süren yürüyüşün ardından Mehmetçiğe selam gönderildi, katılımcılara sıcak çorba ve çay ikram edildi. - ANKARA

Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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