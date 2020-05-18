"Gençler sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabetçilikte en önemli güvencemiz" - Son Dakika

"Gençler sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabetçilikte en önemli güvencemiz"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları olan gençlerimizin ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabetçiliğinde en önemli güvencemiz" olduğunu vurguladı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları olan gençlerimizin ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabetçiliğinde en önemli güvencemiz" olduğunu vurguladı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatan Sargın, Atatürk'ün büyük önem atfettiği gençliğimizin, Türkiye'nin geleceğin dünyasında doğru yerde konumlanmasına etkisini vurgulayarak, "gençlerimiz, yetkinlikleri ve vizyonlarıyla ülkemizin yarınlarında önemli sorumluluklar alacaklar" dedi.

Küresel rekabetin her geçen gün arttığı günümüz koşullarında, yeni dünya düzeninin kazananlarından olmamızın yolu; nitelikli insan kaynağımızı, iş süreçlerimizi ve dijital altyapımızı hızla değişime adapte etmekten, dönüştürmekten geçiyor. YASED olarak, bu dönüşümün en önemli sermayesi olan gençlerimizin gelişimine yapacağımız yatırımların ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğine en önemli katkıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Yeni dünya düzeninde dijitalleşmenin de önemine değinen Sargın, "Bugün yatırımlarda verimlilik açısından önemli bir konu olan dijitalleşme, içinden geçtiğimiz dönemle birlikte, küresel alanda ülkelerin rekabetçiliğini tanımlayan bir unsur haline geldi. Türkiye'nin ihtiyacı olan yütksek katma değerli yatırımları çekebilmek için önemli bir önkoşul olan dijitalleşmede hızla yol almamız büyür önem taşıyor. Biz YASED olarak, bu alanda üyelerimizin küresel tecrübelerini, iyi uygulama örneklerini, kamu kurumları başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlar ile paylaşıyor ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabetçiliği için en önemli sermayemiz, insan kaynağımız. Dünya gündemine yön verecek pozisyonlarda da görmek istediğimiz gençlerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve gençlerimizi geleceğin iş dünyasında rekabetçi kılacak alanlarda gerekli fiziksel ve yasal altyapıyı hazırlamamız son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Ekonomik toparlanmanın en verimli şekilde gerçekleşmesi ve rekabet gücünün koronavirüsten kaynaklı kriz öncesi dönemden daha üst düzeye getirilmesi için dijitalleşme gündemine hız verilmesi gerektiğini belirten Sargın, şöyle devam etti: "Son 30 yılda yaşadığımız tüm resesyonların sonrasında otomasyona ve dijitalleşmeye verilen önemin arttığını deneyimlemiştik ancak, salgının iş yapış şeklimiz ve iş modellerimizde daha şimdiden yarattığı değişimlerin, bu alandaki gelişimi daha da hızlandırmasını bekliyoruz. YASED olarak 2019-2021 döneminde 'ülkemizin geleceğine yatırım' temasıyla belirlediğimiz çalışma alanlarımızdan biri küresel tedarik zincirlerinde ülkemizin payının yükseltilmesi, diğeri ekonomide dijital dönüşüm. Her iki konumuz da, yaşanan süreçle birlikte bugün önceliğimiz haline gelmiştir, ve her ikisinde de başarımızın belirleyicisi gençlerimizin kabiliyetleri ve gayretleri olacaktır."


Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Gençler sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabetçilikte en önemli güvencemiz' - Son Dakika Ekonomi

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