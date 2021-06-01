Gençler Taksim Camii'nde Buluştu - Son Dakika

Eklenme tarihi 1 Haziran 2021

ABONE OL GENÇLER TAKSİM CAMİİ'NDE BULUŞTU Esenler Belediyesi'nin Esenler İlçe Müdürlüğü ile hayata geçirdiği 'Esenler'in Yüzleri' projesindeki gençler, İstanbul'un yeni ve ihtişamlı ibadethanesi olan Taksim Camii'nde sabah namazlarını kıldı, günün bereketini paylaştı.

İSTANBUL'UMUZA ÇOK YAKIŞTI

Taksim Meydanı'nda bulunan camiyi yakından görme fırsatı yakalayan gençler, yapılan etkinlikten hayli memnun kaldıklarını dile getirdi. Etkinliğe katılan Ömer Mutlu, "İstanbul Fethi'nin yıl dönümünde böyle bir camiye kavuşmamız çok anlamlı. Taksim Camii, İstanbul'umuza çok yakıştı. İstanbul'un yeni sembollerinden biri olacak bu caminin mimarisini de çok beğendim. Arkadaşlarımızla birlikte sabah namazımızı burada kılmamız da çok anlamlı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Gençler, sabah namazı sonrası günün anısına hatıra fotoğrafı çektiler.

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