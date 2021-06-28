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Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak - Son Dakika

Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak

28.06.2021 12:34
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından "Tasarlayın Dokuyalım" sloganıyla startı verilen ve üç ayrı kategoride düzenlenen 7. Makine Halısı Tasarım Yarışmasının birinci jüri değerlendirmesi tamamlandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından "Tasarlayın Dokuyalım" sloganıyla startı verilen ve üç ayrı kategoride düzenlenen 7. Makine Halısı Tasarım Yarışmasının birinci jüri değerlendirmesi tamamlandı. Finale kalan başvurular fiziki olarak dokunduktan sonra ikinci değerlendirme aşamasında ödül alacak eserler belirlenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğince düzenlenen, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneğinin paydaş olarak yer aldığı organizasyon kapsamında üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde Türkiye'nin dört bir tarafından toplam 211 başvuru alındı. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen 1. jüri değerlendirmesine, ön inceleme aşamasını geçen 182 adet geçerli başvuruya ait tasarımlar sergilenerek jüri değerlendirmesine tabi tutuldu.

"Dünya halı trendlerinde belirleyici hale geliyoruz"

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı açıklamada, "Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Makine Halısı Tasarım Yarışması'na en yüksek katılım gerçekleşti ve 211 başvuru ile bir rekora imza attık. Teslim alınan 211 farklı tasarım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri tarafından yarışma şartnamesine uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Lise kategorisinde 8 adet ortaokul kategorisinde ise 3 adet başvuru alınmış olup yarışma şartnamesi gereğince her bir kategoride başvuru sayısının 50'nin altında kalması sebebiyle lise ve ortaokul kategorileri maalesef iptal edilmiştir. Ön değerlendirme sonucunda üniversite kategorisinde alınan 200 adet fiziki başvurudan 18 adet başvuru yarışma şartnamesine uygun bulunmadığından oy birliği ile yarışma dışı tutulmuştur" dedi.

Üniversite kategorisinde 182 adet geçerli başvurunun I. Jüri Değerlendirmesi aşamasına geçmeye hak kazandığını, bu tasarımların farklı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinden katılan 17 akademisyen ve bir o kadar da sektör temsilcilerinden oluşan jüri eli ile, tek tek değerlendirdiğini ve puan sıralamasında ilk 20'de yer alan tasarımların finalde yarışmaya hak kazandığını dile getiren Kaplan, "Finalistler, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ilan edilmiş olup, arkadaşlarımız kendileri ile ayrıca temasa geçeceklerdir. Türkiye, dokuma makine halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir. Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir. Bu yarışmalar sektörün sadece üretimde değil, dünya halı trendlerinin belirlenmesinde de ülkemizi hak ettiği yere getirebilmesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Dokunacak 20 eser belirlendi

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, organizasyonun ardından halı sektörüne özgün tasarım kazandıracaklarını ifade ederek, "Gaziantep, makine halısında hem Türkiye'nin hem de dünyanın ise en önemli üretim ve ihracat merkezidir. Bu liderliğin sürdürülebilir olması için üretim hacmi kadar, ar-ge, inovasyon ve tasarım gücüne de sahip olmanın gerekli olduğunu değerlendiriyoruz. Sektöre nitelikli tasarımcıların kazandırılması adına güzel sanatlar alanındaki öğrenciler ve yeni mezun olmuş arkadaşlarımıza şehrimizin ve sektörümüzün tanıtılması adına bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği alanında yürüttüğümüz pek çok çalışmanın yanında bu yarışmanın ortakları arasında yer alıyor olmamız tasarıma verdiğimiz önemi ifade etmektedir. Yıllardır başarıyla ve artan bir etkinlikle sürdürülen bu yarışma sayesinde her yıl azımsanmayacak kadar tasarımcı sektöre kazandırılmaktadır" diye konuştu.

Yarışmanın sonraki süreçlerinde ise finale kalan 20 eserin sahibi Gaziantep'e davet edilerek misafir edilecek, fabrikalarda üretim imkanlarını tanıyacaklar ve tasarım müdürlerinin koçluğunda tasarımlarının dokunmuş halıya dönüşüm süreçlerine yakından iştirak edeceklerdir. Finalist 20 eserin tamamı ödüllendirilecek olup, ilk 5'e girmeyi başaranlar ise özel ödüllere kavuşacaklardır. - GAZİANTEP

Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak

Güneydoğu Anadolu, Üniversite, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak - Son Dakika Ekonomi


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