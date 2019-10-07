Gençler tasarladı Gaziantepli halıcılar dokudu

Tasarlayın Dokuyalım sloganıyla gerçekleştirilen 6 Makine Halı Tasarım Yarışmasında genç tasarımcıların tasarımları Gaziantepli ünlü halı firmaları tarafından dokundu. Finale kalan 20 tasarımın Gaziantepli halıcılar tarafından halıya dönüştürüldüğünü ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan destek veren firmalara teşekkür etti.



Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halı Tasarım Yarışması Finaline kalan 20 tasarım Gaziantepli halıcılar tarafından dokundu. Ticaret Bakanlığının desteği, GAHİB ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklere Gaziantepli ünlü halı firmaları da büyük katkı sağladı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan halı sektörünün yeniliklere açık olduğunu ve halının geleceğinin belirlenmesinde firmaların kendilerine büyük destekler sağladığını ifade ederek tasarım yarışmasında finale kalan tasarımların dokunmasından dolayı Gaziantepli halı firmalarına teşekkür etti. 6. Makine Halı Tasarım Yarışması Finaline kalan 20 halıyı dokuyan firmalar arasında Art Carpet, Artemis Halı, Bade Halı, Bükücü Tekstil, Durkar Halı, Empera Halı, Festival Halı, Flora Home Tekstil, Kaplan Kardeşler Halı, Kartal Halı, Merinos Halı, Milat Halı, Özkaplan Halı, Royal Halı ve Yasin Kaplan Halı önemli görevler üstlendiler. GAİB hizmet binasında düzenlenen törende yarışma finaline kalan 20 tasarımı büyük bir özenle dokuyarak halıya dönüştüren firma temsilcilerine GAÜN Rektörü Ali Gür ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan tarafından birer teşekkür plaketi verildi. - GAZİANTEP