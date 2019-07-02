Gençler tatil dinlemedi, Akbank UniChallenge ile Dijital'de buluştu

IAB TR tarafından düzenlenen, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle 17-28 Haziran tarihleri arasında Akbank'ın ana sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen 12 günlük eğitim kampı 50 üniversite öğrencisinin katılımı ile tamamlandı. Akbank'ın verdiği brief üzerine katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk 3'e giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde etti.

Bu yıl rekor sayıyla 422 başvuru yapılan programa seçilen öğrencilerin 18'i İstanbul'dan, 5'i Antalya'dan gelirken, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'den 3'er; İzmir, Kocaeli ve Konya'dan 2'şer; Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Giresun, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Mersin, Trabzon ve Yalova'dan ise 1'er öğrenci katıldı.Böylece katılımcılar toplamda 20 şehir ve 33 üniversiteye yayılmış oldu.

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfları ile yeni mezun olmuş öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, 2 hafta boyunca Dijital'i sektör profesyonellerinden dinleyerek "dijital" alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğinin yollarını keşfetti. Programa katılanlar, derslerin yanı sıra odadan kaçış oyunu ile ekip çalışmasını, ofis gezileriyle gerçek hayatı, 20 TL ile girişimci olmayı öğrendi ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirdi.