Son Dakika Haberleri: Gençler tekvando şampiyonası başladı
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Gençler tekvando şampiyonası başladı

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde Cumhuriyet Kupası İller Arası Gençler Tekvando Şampiyonası düzenlendi.

Gençler tekvando şampiyonası başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde Cumhuriyet Kupası İller Arası Gençler Tekvando Şampiyonası düzenlendi.


Gaziantep Üniversitesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Spor Salonu'nda iki gün sürecek şampiyonaya, 15 ilden 14-17 yaş grubundan 600 sporcu katıldı.


Şampiyonanın açış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep'e spor kenti kimliği kazandırmak amacıyla büyükşehir olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, hizmete aldıkları spor tesisleriyle gençleri daha fazla spor yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ise, son yıllarda tekvando sporunun Dünya'da yükselen bir değer olduğunu belirterek, 500 lisanslı sporcuyla Türkiye'yi tüm dünyada temsil ettiklerini dile getirdi.


Şahin, centilmenlik çerçevesinde girdikleri şampiyonalarda Türk sporcularının başarısıyla gururlandıklarını aktararak, tek amaçlarının Türk bayrağını her daim göndere çekmek olduğunu sözlerine ekledi.


Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere protokol, sporcular ve salondakiler asker selamı gönderdi. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara plaket verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:03 Kaynak: İHA
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