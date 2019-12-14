Gençler turistlerle konuşarak yabancı dillerini geliştiriyor - Son Dakika
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Gençler turistlerle konuşarak yabancı dillerini geliştiriyor

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından üniversiteli gençlerin İngilizcelerini geliştirmesi amacıyla "Let's Talk" (Haydi Konuşalım) projesi yürütülüyor.

Gençler turistlerle konuşarak yabancı dillerini geliştiriyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından üniversiteli gençlerin İngilizcelerini geliştirmesi amacıyla "Let's Talk" (Haydi Konuşalım) projesi yürütülüyor. Gençler, Şeb-i Arus için Konya'ya gelen yabancı turistlerle konuşarak yabancı dillerini geliştiriyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin yürüttüğü "Let's Talk" projesi kapsamında üniversiteli gençler yabancı dillerini güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençler, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri için dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen yabancı turistlerle Konya ve Mevlana hakkında İngilizce diyalogda bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim Üyesi Cengiz Erol, meclis üyesi arkadaşlarıyla İngilizcelerini geliştirmek için bir yıldan beri "Let's Talk" projesini yürüttüklerini belirtti. Erol, "Arkadaşlarımız İngilizce biliyor ama pratik eksikliği var. Proje ile amacımız öz güven kazanmak. Şeb-i Arus haftasında da şehrimize birçok turist geliyor. Arkadaşlarımız turistlere Mevlana ve Konya hakkında sorduğu sorularla hem pratik yapıyor hem de İngilizcelerini geliştirmiş oluyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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