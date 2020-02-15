Son Dakika › Spor › Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta devam ediyor - Son Dakika Spor
Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta devam ediyor
6 saat önce
Sivas Valiliği, Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Sivas Valiliği, Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.
4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen heyecan dolu şampiyonaya 113 takımdan 190 sporcu katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada grekoromen erkek müsabakaları tamamlanırken, bugün ise serbest erkekler ve serbest kızlar mindere çıkacak.
Yarın sona erecek olan şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya, takımlar ise kupa takdim edilecek. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcuların performansları izleyenlerden tam not aldı. - SİVAS
Son Dakika 2007'de düşürülen Isparta uçağı ile ilgili bomba iddia: Yüzde 99 düşürüldü Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı Ege'nin ayakkabı ihracatı yıla rekorla başladı TESK Başkanı Palandöken: Dizi, film ihracatındaki başarı avantaja çevrilmeli