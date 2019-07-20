Son Dakika Haberleri: Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı
Son Dakika Spor Haber

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı

41 dakika önce

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı, System.String[]
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.
Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.
Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
Master erkekler 2 çifte: 1. Mehmet Egeli-Ozan Tetik, 2. Serhat Dizdaroğlu-Özgür Çubukçu, 3. Orhan Öztürk-Ferit Toska
Master erkekler 1 çifte: 1. Emre Sunay, 2. Kerim Can Ertuğ, 3. Mustafa Yıldız
Master kadınlar 1 çifte: 1. Elif Lermi Bekdemir, 2. Aslıhan Dizdaroğlu, 3. Sena Serhadlıoğlu
Yıldız kızlar 4 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 1 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray "A", 3. Şişecam Çayırova
Yıldız erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek
Yıldız erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"

Küçük kızlar 4 çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Küçük erkekler 1 çifte final: 1. Galatasaray "A", 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi "B", 3. Van Edremit Gençlik
Küçük erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"
Master kadınlar 2 çifte: 1. Aslıhan Dizdaroğlu-Harika Salepçioğlu, 2- Sena Serhadlıoğlu-Ayfer Çelenk
Master erkekler 4 çifte: 1. Orhan Öztürk-Ferit Toska-Yavuz Kuban-Cemal Şenyuva, 2. Mehmet Egeli-Ozan Tetik-Mustafa Yıldız-Emre Sunay
Genç kızlar 2 tek: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç kızlar 1 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç kızlar 2 çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe "A", 3. Şişecam Çayırova
Yıldız erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray "A", 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 8 dümenci: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Adana Gençlik ve Spor
Deniz küreği 19 yaş altı kızlar 4 çifte dümenci: 1. Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. Sümerspor Kürek
Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 2 çifte: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Fenerbahçe, 3. Sümerspor Kürek
Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 1 çifte: 1. Sümerspor Kürek, 2. Beşiktaş, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu Fatih Terim, Şener'e yapılan faul sonrası sinirlendi Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 16:10:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]