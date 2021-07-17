Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen şampiyonaya, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonada, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili Remzi Tan, AA muhabirine, federasyonun son 5 yılda çok iyi yönetim sergilediğini söyledi.

Sapanca Gölü'nün milli takıma uğur getirdiğini dile getiren Tan, 7-11 Temmuz'da Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay'ın oluşturduğu BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımının altın madalya kazandığını anımsattı.

Aynı şampiyonada Ümit Erkekler (BM2) Milli Takımı'ndan Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin'in de üçüncülük elde ederek, bronz madalya kazandığını hatırlatan Tan, Tokyo'da Türkiye'yi kürekte temsil edecek tek sporcu Onat Kazaklı'dan güzel haberler beklediklerini kaydetti.

Tan, Kazaklı'ya federasyon başkanı İlhami İşseven'in de eşlik ettiğini aktaran Tan, "Bugün burada izlediğiniz sporcular 4 yıl sonra mutlaka dünya şampiyonluğunda ve olimpiyatlarda bizleri temsil edeceklerdir." ifadesini kullandı.