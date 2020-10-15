Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası yarın başlayacak

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yarın eleme yarışlarıyla başlayacak.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde eleme yarışları yapılacak.
Şampiyonaya, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katılacak.
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 18 Ekim Pazar günü sona erecek.
- Kaynak: AA
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