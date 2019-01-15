Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Başladı

Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışan tekvandocular, Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda madalya arıyor.

Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışan tekvandocular, Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda madalya arıyor. Yarışmanın ilk etabı olan Gençler Türkiye Şampiyonası bugün başladı.



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, şampiyonayla ilgili bilgilendirme yaptı.



Geleceğin genç milli takımını oluşturacak sporcuların bu yarışmada belirleneceğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:



"Sporcularımız turnuvada 5 gün boyunca mücadele edip milli takıma girmeye çalışacaklar. Tüm Konyalıları sporcularımızı izlemeye ve takip etmeye davet ediyoruz. Konya bir sporcu kentidir. Dünya, Avrupa ve olimpiyatlara gidecek sporcularımız burada. Sporcularımızın burada hem maçlarını hem de antrenmanlarını yapacak."



Şahin, Türkiye Tekvando Federasyonunun 2018 yılını çok başarılı bir şekilde kapattığını ve 2019 yılına da büyük hedeflerle başladıklarını söyledi.



Federasyon olarak 2018 yılında büyük başarılara imza attıklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Başarı kolay elde edilen bir şey değil. Tamamen takım çalışmasıyla elde edilir. Dünyada 210 ülke Dünya Tekvando Federasyonuna üyedir. Bu 210 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Ülkelerin nüfuslarına bakıladığı zaman şöyle bir kıyaslama yapmak mümkün. Bugün Türk tekvandosu 2018 yılı itibarıyla dünyada en önemli bir yere gelmiştir. İstatistiklere bakıldığında Türk milli takımları başarı ve madalyalarla 2017 yılındaki son dünya şampiyonasında 182 ülke içerisinde dünya ikincisi olarak çok büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarısını devam ettirmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden yolda emin adımlarla yürümektedir."



Şahin, bundan sonra da tamamen ülke sevgisini ön plana çıkarıp Türk tekvandosuna başarılı bireyler kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Milli sporcu İrem Yaman'ın açıklamaları



Milli sporcu İrem Yaman ise takım olarak geçen yıl güzel işlere imza attıklarına dikkati çekti.



Bundan sonra da takım halinde madalyalar almak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden İrem Yaman, "Bizler için asıl önemli olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çok sporcu ile katılıp daha fazla madalya kazanmak. Bunun için de hep beraber mücadele ediyoruz." diye konuştu.



Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde bugün başlayan Gençler Türkiye Şampiyonası, 20 Ocak Pazar günü tamamlanacak.



Büyükler Türkiye Şampiyonası ise 21-25 Ocak tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek.



Organizasyon sonunda dereceye giren sporculardan milli takım kadrolarının belirleneceği kaydedildi.

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