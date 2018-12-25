Son Dakika Haberleri: Gençler, Tyb Erzurum Şubesi'nde Topçu'yu Anlattı

Gençler, Tyb Erzurum Şubesi'nde Topçu'yu Anlattı

1 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi'nin geleneksel sohbetleri devam ediyor.

Gençler, Tyb Erzurum Şubesi'nde Topçu'yu Anlattı, System.String[]
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi'nin geleneksel sohbetleri devam ediyor.

2018-2019 döneminde bayanlara yönelik hizmet veren STK Başkanlarını ve gençleri ağırlayan TYB Erzurum Şubesi'nin "Gençler Konuşuyor" programının bu haftaki misafirleri Sena Dilşad Kırık ve Kübra Süzgen oldu.

Düzenli olarak yürütülen programın bu ayki genç konuşmacıları, Hukuk Bölümü öğrencisi ve Edebiyat Bölümü öğrencisiydi.

Şair ve Yazar İsmail Bingöl'ün sunumuyla başlayan sohbet programında Sena Dilşad Kırık " Nurettin Topçu'nun Sosyolojisi" üzerine konuşmasını yaptı. Sosyolojinin ortaya çıkışından başlayarak Topçu'nun bu konuyu nasıl ele aldığına kadar olan süreci değerlendirdi.

Kübra Süzgen "Nurettin Topçu'da Milliyetçilik" konusunu ele aldığı konuşmasında Milliyetçiliğin Topçu'da "Anadoluculuk" olarak nasıl dönüştüğünü ve diğer akımlarla karşılaştırmasını yaptı.

Yaklaşık bir saat süren program, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı değerlendirme ve teşekkür konuşmasında; "Her zaman olduğu gibi bu programda da gençlerimizi yalnız bırakmayan katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:21:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler, Tyb Erzurum Şubesi'nde Topçu'yu Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]