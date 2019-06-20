Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturacak
49 dakika önce
Yakutiye Gençlik Meclisi genç yaşlı her yaştan insana çocukluğu doruklarına kadar yaşatacak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.
Yakutiye
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Gençlik Meclisi genç yaşlı her yaştan insana çocukluğu doruklarına kadar yaşatacak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.
Uçurtmasını alan her yaştan insan Esma Park'ta buluşacak ve rengarenk uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturacak. Yakutiye Belediyesi
öncülüğünde düzenlenen etkinlik 25 Haziran Salı günü Hilalkent semtinde yer alan Esma Park'ta Saat: 14: 00'da yapılacak.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar
, yaz tatiline giren öğrencilere hem güzel bir gün yaşatacaklarını hem de çocukluk günlerini yeniden yaşamak isteyenleri uçurtma şenliğine beklediklerini söyledi. - ERZURUM
Saplantılı aşık mahkemede ağız değiştirdi: Bayıldı sandım ölmüş
Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi
Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak