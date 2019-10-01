Son Dakika Haberleri: Gençler üniversiteli ağabeylerinin yaptığı elektromobil aracı inceledi
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Gençler üniversiteli ağabeylerinin yaptığı elektromobil aracı inceledi

2 saat önce

Denizli'de özel bir kolejin öğrencileri Pamukkale Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ziyaret ederek, yüzde yüz yerli TÜBİTAK ödüllü Alatay isimli elektromobil aracı inceledi.

Gençler üniversiteli ağabeylerinin yaptığı elektromobil aracı inceledi, System.String[]

Denizli'de özel bir kolejin öğrencileri Pamukkale Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ziyaret ederek, yüzde yüz yerli TÜBİTAK ödüllü Alatay isimli elektromobil aracı inceledi.


Öğrenciler rehber öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretin birinci bölümünde, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda Atay Takımı'nda yer alan öğrenciler tarafından sunum yapılarak Alatay elektromobil araç tanıtıldı. 4 yıl önce başlayan Alatay elektromobil araç projesinin geçmişten günümüze süreçlerini ve her yıl araçlarda yapılan yenilikleri anlatan takım üyeleri, barkovizyon gösterimi ile öğrencilere mini bir görsel sunum gerçekleştirdiler. Sunumu ilgi ile takip eden öğrenciler daha sonra araçla ilgili sorularını proje danışmanı Doç Dr. Selim Köroğlu ve takım üyelerine yönelttiler.


Ziyaretin ikinci bölümünde Alatay Elektromobil Araç Laboratuvarını gezen öğrenciler, araçları yerinde inceleme fırsatını buldular. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:52 Kaynak: İHA
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