Gençler üniversiteye adımlarını yeni GNÇ tarifeleriyle atacak

Turkcell üniversiteye başlayacak gençler için hazırladığı GNÇ paketleri ile gençlerin hem eğitim hayatları boyunca gerekli olan iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hem de yakınları ile diledikleri zaman görüşebilmelerini hedefliyor.Turkcell'in gençlere özel içerikler sunduğu GNÇ dünyası, şimdi de üniversiteyi kazanan gençlere özel tarifeler sunuyor. Hazırlanan yeni paketlerde üniversiteye yeni başlayacak gençlerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaçları olacak internetin yanı sıra sosyal yaşamlarına da katkı sağlayacak mesajlaşma, müzik, televizyon, gazete ve dergiler tek paket içesinde kendilerine sunuluyor.Yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak 26 yaşın altındaki tüm gençler için geçerli olacak yeni GNÇ tariflerinde faturalı ve faturasız olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor.Faturasız olarak sunulan 'GNÇ Avantaj', 3GB'ı Youtube Facebook ve Twitter 'da geçerli olmak üzere toplamda 9GB internet sunuyor ve her yöne 750 dakika konuşmayla 34 TL'den alınabiliyor.Daha fazla internet isteyen ve faturalı paketi tercih edecek öğrenciler için 49 TL'den sunulan 'GNÇ Fırsat Süper' tarifesinde ise, 3GB'ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter'da geçerli olmak üzere toplamda 13GB ve her yöne 1000 dakika konuşma bulunuyor. Ayrıca paketlerde Turkcell uygulamaları BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox'ta geçerli ek 21GB yer alıyor.59 TL'den satışa çıkarılan 'GNÇ Fırsat Pro' tarifesinde ise sosyal medya paketiyle birlikte toplam 19GB internet kullanılabiliyor. Yine bu pakette de Turkcell uygulamalarında geçerli 21 GB ve 1000 dakika konuşma sunuluyor.- "Gençleri dinledik, içinde bol internetin olduğu paketler oluşturduk"Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, GNÇ ile gençlerin hayatlarının bu yeni döneminde de yanlarında olduklarını bildirdi.Yiş, "Onların tatlı bir telaş yaşadığı bugünlerde iletişim ihtiyaçlarını ve tercihlerini kolayca yapabilmeleri için birbirinden özel paketler hazırladık. Bu paketleri hazırlarken onların beklentilerini dinleyerek, görüşlerini göz önüne aldık. Bizden tek istedikleri, içinde bol datanın olduğu paketlerdi. Onların bu sesine kulak vererek her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak, hem derslerinde hem de dersten kalan zamanlarında kullanabilecekleri, aynı zamanda sosyal medya ve birçok dijital uygulamada geçerli bol internetin olduğu paketler oluşturduk. Bu vesileyle üniversiteyi kazanan tüm gençlerimizle ailelerini kutluyor ve şimdiden başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.- Tarife alanlar GNÇ uygulamasından da yararlanabilecekAçıklamada verilen bilgilere göre yeni tarifelerden birini alan gençler GNÇ uygulamasının sunduğu avantajlardan da faydalanabilecek.Uygulamayı indirerek heyecanlı etkinlikler, sürpriz internet fırsatları, Turkcell Akademi'nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü ve Paycell'le ücretsiz para transferi gibi birçok imkandan faydalanabilecek.Bunun yanı sıra gençler, Turkcell ile ilgili tüm sorularını kendileri için özel çalışan Gencaver'lere yöneltip destek alabilecek, kalan kullanımlarını, fatura ve kalan bakiye tutarlarını GNÇ üzerinden takip edebilecek.