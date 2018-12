Gençler Üzerinde Yoğun Kumar Kampanyası Yürütülüyor"

İSTANBUL (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, özellikle genç nesil üzerinde yoğun bir kumar kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "Kumar oynama yaşının, ülkemizde 15 yaşa kadar düştüğü ve artık kadın erkek ayrımının da kalmadığı ortaya konuyor." dedi.





Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından MÜSİAD Genel Merkez'de "Kumar ve Türevleri Raporu Basın Tanıtımı" toplantısı gerçekleştirildi.





UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri Yusuf Cevahir ile Doğan Alperen, İstanbul Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Turan ve Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk'ün katıldığı toplantıda, toplumsal tabana hızla yayılan ve eylemsel bir bağımlılık olan kumar ve türevlerine karşı mücadele yöntemleri, somut tespitler ve öneriler konuşuldu.



-"Gençler hedef alınıyor"



Abdurrahman Kaan, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle genç nesil üzerinde yoğun bir kumar kampanyası yürütüldüğüne dikkati çekti.



Kaan, "Gençler hedef alınarak, tabiri caizse nokta atışıyla, onları can evinden vuracak pazarlama yöntemleri kullanılarak sunulan bahis ve şans oyunları, her geçen gün gözünü daha yükseğe dikiyor." dedi.



Çoğu gizli ve üstü kapalı pazarlama teknikleriyle, gençlerin çok para kazanmayı ya da zengin olmayı, hayallerinin ipoteği olarak görmesinin sağlandığını belirten Kaan, "Empoze edilen şu; eğer hayallerin varsa ve onların gerçek olmasını istiyorsan, zengin olmak zorundasın. Bunun en kısa yolu da kumardır. Çünkü hayatın boyunca çalışsan, kazanacağın para seni o hayallere ulaştırma. Maalesef üzülerek görüyoruz ki insanlarımız da bu düşünceyi benimsemeye çok yatkın." dedi.





Kurulan hayallere bakıldığında da tam olarak bu stratejinin işleyeceği bir düşünce yapısının ürünleriyle karşılaşıldığını dile getiren Kaan, "Lüks bir ev, spor araba hatta bir değil birkaç araba, hayat boyu çalışmamak ve benzeri, tamamen maddeye dayalı istekler. Bizim önce, gençlerimizin hayallerini bir gözden geçirmelerini sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.



-"Kumar psikolojik rahatsızlıklar getiriyor"



Abdurrahman Kaan, kumarın birçok ağır psikolojik hasarı da beraberinde getirdiğini söyledi.





"Masum bir alışkanlık gibi görülen oyunlara bağımlılık, zaman içinde mutlaka bir psikiyatrik hastalığa da kapı aralıyor." diyen Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakınız, kumar oynama yaşının, ülkemizde 15 yaşa kadar düştüğü ve artık kadın erkek ayrımının da kalmadığı ortaya konuyor. Yeşilay tarafından İstanbul özelinde yapılan bir araştırmada, lise öğrencileri arasında online kumar bağımlılığının oranı yüzde 7 olarak belirlenmiştir. Bunlar çok vahim ve tedirgin olmamız için yeterli rakamlar. Zekasının, hayat enerjisinin en yüksek noktalarda olduğu çağda, 15 yaşındaki bir genç neden kumara meylediyor, bunu etraflıca düşünmemiz gerekiyor. Büyük bölümü Müslüman olan bir ülkede, İslam'ın kati suretle yasakladığı bir konu, nasıl oluyor da bu kadar kabul görüyor, ciddi anlamda tartışmamız lazım."



-"Kumarın yaygınlaşmasını sağlayan etmenler iyi tespit edilmeli"



UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu ise kumar ve şans oyunlarının son dönemlerde masum gösterileme ve geniş kitlelerce kabul görmesi adına çalışıldığını kaydetti.



Kumarın yaygınlaşmasına karşı acil önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Develioğlu "Bunun önüne geçebilmemizin yolu, topluma empoze edilmeye çalışılan 'kumar o kadar da kötü bir şey değildir', 'kumar bir eğlence aracıdır, zarar gelmez' düşüncesini, elimizdeki somut verilerle çürüterek, toplumun her kesimine bunu anlatmaktan geçiyor. Raporumuzda da detaylı biçimde ele aldığımız gibi, kişinin kumardan uzak durmasını sağlayacak meşguliyetlerin başında, güçlü bir iman gelmektedir." dedi.



" 'Kumar ve Türevleri Raporu'nu Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarla paylacağız"



Toplumda kumar alışkanlığının nedenlerinin tartışılması gerektiğini vurgulayan Develioğlu, "Köklü bir geçmişe ve sağlam temellere sahip Türk toplumunda kumarın bu denli yükselişte olmasının sebeplerini, yalnızca bizim dışımızdaki etkenlerde aramamalıyız. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenlerini ve o nedenleri tamamıyla ortadan kaldırmanın yollarını artık ortaya koyup etraflıca tartışmalıyız." ifadelerini kullandı.



Develioğlu ayrıca 'Kumar ve Türevleri Raporu"nun Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarıyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

